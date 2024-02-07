Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

У Києві внаслідок ракетних ударів Росії загинули двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди.
Що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Київ
Президент України прокоментував ворожу атаку.
Зеленський обіцяв, що Україна відповість Росії на удари — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, зазначив він.
Водночас військова адміністрація столиці поки не повідомляє про загиблих, лише про 14 поранених.
На даний момент із багатоповерхового житлового будинку в Голосіївському районі, де сталася пожежа, евакуйовано 52 особи, 8 врятовано. Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.
Російські війська обстріляли Київ
Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.
У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
У Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.
Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.
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