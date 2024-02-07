Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Володимир Зеленський
пожежа

У Києві внаслідок ракетних ударів Росії загинули двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди.

Що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Президент України прокоментував ворожу атаку.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці, — написав він.

Зеленський обіцяв, що Україна відповість Росії на удари — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, зазначив він.

Водночас військова адміністрація столиці поки не повідомляє про загиблих, лише про 14 поранених.

На даний момент із багатоповерхового житлового будинку в Голосіївському районі, де сталася пожежа, евакуйовано 52 особи, 8 врятовано. Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.

Російські війська обстріляли Київ

Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

У Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.

Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Харків та Миколаїв
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли Київ — що відомо
Віталій Кличко
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим