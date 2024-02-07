Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

У Києві внаслідок ракетних ударів Росії загинули двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди.

Що відомо про загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Президент України прокоментував ворожу атаку.

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці, — написав він. Поширити

Зеленський обіцяв, що Україна відповість Росії на удари — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій, зазначив він.

Водночас військова адміністрація столиці поки не повідомляє про загиблих, лише про 14 поранених.

На даний момент із багатоповерхового житлового будинку в Голосіївському районі, де сталася пожежа, евакуйовано 52 особи, 8 врятовано. Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.

Російські війська обстріляли Київ

Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

У Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.

Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.