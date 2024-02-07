Зранку 7 лютого Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали у Києві.

Окупанти атакували Київ

Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.

О 7:42 у Києві знову пролунали вибухи. За інформацією КМВА, працювало ППО.

Наслідки у Дніпровському районі

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце, повідомили у КМВА.

У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Інформацію про те, що частина мешканців Дніпровського району залишилися без світла через обстріли, підтвердили в компанії ДТЕК. Енергетики оглянуть пошкоджене обладнання і почнуть ремонт, коли дозволить безпекова ситуація.

Наслідки у Голосіївському району

Пожежно-рятувальний підрозділ виїхав в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі, повідомив Кличко.

Згодом він уточнив, що у Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. А в Дніпровському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

За даними КМВА, у Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.

Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці з'ясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи, повідомив Кличко.