Утром 7 февраля Россия совершила массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы раздались в Киеве.

Оккупанты атаковали Киев

Воздушная тревога по всей стране объявлена в 5:54. Около семи часов в столице прозвучала серия взрывов. О работе сил противовоздушной обороны известил столичный городской голова Виталий Кличко.

В 7:42 в Киеве снова раздались взрывы. По информации КМВА, работало ПВО.

Последствия в Днепровском районе

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место, сообщили в КМВА.

В Днепровский район столицы после взрывов уехали медики, сообщил городской голова Виталий Кличко. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В части домов Днепровского района пропал свет, информируют наши корреспонденты. По данным Кличко, в результате российской атаки обломки ракеты повредили две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Информацию о том, что часть жителей Днепровского района остались без света из-за обстрелов, подтвердили в компании ДТЭК. Энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут ремонт, когда разрешит ситуация безопасности.

Последствия в Голосеевском районе

Пожарно-спасательное подразделение выехало в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания, сообщил Кличко.

Впоследствии он уточнил, что в Голосеевском районе предварительно возгорание в многоквартирном доме. А в Днепровском районе двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте.

По данным КМВА, в Голосеевском районе пострадал один человек. Также зафиксировано повреждение электросети.

Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате атаки РФ, уточнил Кличко.

В результате атаки РФ повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам, сообщил Кличко.