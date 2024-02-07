Сколько РФ потратила на массированную атаку Украины 7 февраля — ответ СМИ
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько РФ потратила на массированную атаку Украины 7 февраля — ответ СМИ

атака РФ на Украину 7 февраля
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Источник:  Экономическая правда

Согласно подсчетам украинских журналистов, страна-агрессорка Россия потратила около 423,4 млн. долларов, чтобы устроить новую массированную атаку на мирные украинские города и села.

Массированная атака РФ на Украину стоила ей сотни миллионов долларов

Журналисты обращают внимание на то, что один БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс. долл., если его создали в России.

Однако его цена может достигать и 290 тыс долл., если речь идет об импорте из Ирана.

СМИ решили взять для своих расчетов среднюю цену, которая планировалась для импорта из Ирана – 193 тыс дол.

Таким образом, 20 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 3,9 млн дол.

Кроме того, указано, что стоимость одной ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн долл.

Ракета Х-101 стоит 13 млн долл. за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 377 млн. дол. Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл., так что общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 10 млн долл, - пишут журналисты.

Как сообщает издание Defence Express, цена одной ракеты "Калибр" - 6,5 млн долл, так что общая сумма затрат на эти ракеты составила 19,5 млн долл.

Кроме того, сообщается, что баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн. долларов, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн. долларов.

Журналисты пришли к выводу, что страна-агрессорка потратила на утреннюю атаку 7 февраля по Украине около 423,4 млн. дол.

Массированная атака РФ на Украину 7 февраля. Последние подробности

Утром армия РФ нанесла несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

В общей сложности противник использовал 64 средства воздушного нападения.

Украинской ПВО удалось уничтожить 44 вражеских цели.

  1. 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  2. 3 крылатые ракеты «Калибр»;

  3. 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Согласно последним данным, в Киеве известно о 3 погибших и 21 пострадавших гражданских.

В Николаеве сообщается о погибшем и травмированном.

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