Сколько РФ потратила на массированную атаку Украины 7 февраля — ответ СМИ

Согласно подсчетам украинских журналистов, страна-агрессорка Россия потратила около 423,4 млн. долларов, чтобы устроить новую массированную атаку на мирные украинские города и села.
Массированная атака РФ на Украину стоила ей сотни миллионов долларов
Журналисты обращают внимание на то, что один БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс. долл., если его создали в России.
Однако его цена может достигать и 290 тыс долл., если речь идет об импорте из Ирана.
СМИ решили взять для своих расчетов среднюю цену, которая планировалась для импорта из Ирана – 193 тыс дол.
Таким образом, 20 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 3,9 млн дол.
Кроме того, указано, что стоимость одной ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн долл.
Как сообщает издание Defence Express, цена одной ракеты "Калибр" - 6,5 млн долл, так что общая сумма затрат на эти ракеты составила 19,5 млн долл.
Кроме того, сообщается, что баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн. долларов, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн. долларов.
Журналисты пришли к выводу, что страна-агрессорка потратила на утреннюю атаку 7 февраля по Украине около 423,4 млн. дол.
Массированная атака РФ на Украину 7 февраля. Последние подробности
Утром армия РФ нанесла несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
В общей сложности противник использовал 64 средства воздушного нападения.
Украинской ПВО удалось уничтожить 44 вражеских цели.
26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
3 крылатые ракеты «Калибр»;
15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».
Согласно последним данным, в Киеве известно о 3 погибших и 21 пострадавших гражданских.
В Николаеве сообщается о погибшем и травмированном.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-