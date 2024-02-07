Российская ракета летела в направлении Польши — ОК
Категория
Мир
Дата публикации

Российская ракета летела в направлении Польши — ОК

ракета
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Источник:  Минобороны Польши

Польша и ее союзники подняли в небо свою авиацию 7 февраля в связи с пусками российских ракет по территории Украины. Польшей был задействован военный протокол по защите неба.

Ракета РФ могла залететь в Польшу

Утром 7 февраля Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российской крылатой ракеты на Львовщине в сторону польской границы.

В то же время Оперативное командование Польши сообщило о вылете своей и союзнической авиации.

Вероятно, речь идет об авиации других членов НАТО.

Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию, — говорится в заявлении ОК.

Там подчеркнули, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 дронов во время массированной атаки РФ на Украину

Во время массированной ракетной атаки сегодня утром Россия выпустила 64 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 44 из них.

Враг применил:

  • 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (Чауда — Крым)

  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);

  • Четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск)

  • Три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);

  • три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — РФ.);

  • пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — РФ).

Удалось сбить:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • три крылатые ракеты "Калибр"

  • 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Российские войска обстреляли Киев

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