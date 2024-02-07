Российская ракета летела в направлении Польши — ОК

Польша и ее союзники подняли в небо свою авиацию 7 февраля в связи с пусками российских ракет по территории Украины. Польшей был задействован военный протокол по защите неба.
Ракета РФ могла залететь в Польшу
Утром 7 февраля Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российской крылатой ракеты на Львовщине в сторону польской границы.
В то же время Оперативное командование Польши сообщило о вылете своей и союзнической авиации.
Вероятно, речь идет об авиации других членов НАТО.
Там подчеркнули, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.
Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 дронов во время массированной атаки РФ на Украину
Во время массированной ракетной атаки сегодня утром Россия выпустила 64 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 44 из них.
Враг применил:
20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (Чауда — Крым)
29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);
Четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск)
Три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);
три баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — РФ.);
пять зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — РФ).
Удалось сбить:
26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
три крылатые ракеты "Калибр"
15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" Российские войска обстреляли Киев
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