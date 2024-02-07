Російська ракета летіла в напрямку Польщі — ОК

Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію 7 лютого у зв’язку з пусками російських ракет по території України. Польщею був задіяний військовий протокол щодо захисту неба.

Ракета РФ могла залетіти у Польшу

Зауважимо, вранці 7 лютого Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російської крилатої ракети на Львівщині у бік польського кордону.

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały… pic.twitter.com/TNpDmk9k2P — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 7, 2024

Водночас Оперативне командування Польщі повідомило про виліт своєї та союзницької авіації.

Ймовірно, йдеться про авіацію інших членів НАТО.

Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і Оперативне командування постійно моніторить ситуацію, – йдеться в заяві ОК. Поширити

Там наголосили, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни.

Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили 44 з них.

Ворог застосував:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим)

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

Чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)

Три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).

Вдалося збити: