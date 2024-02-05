У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів.

Яка зброя допомогла Україні

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв з нагоди четвертої річниці створення Командування Об’єднаних сил ЗСУ розповів про озброєння, яке зіграло вирішальну роль на полі бою та про очікування України.

У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, — сказав Наєв. Поширити

Він зазначив, що у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ, важливу роль відіграли протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Українські війська із засідок знищували колони бронетехніки росіян, нищили літаки, ударні гелікоптери, десант противника в повітрі.

Західні гаубиці М777А1, FH70 та самохідні артилерійські установки CAEZAR, AHS Krab, PzН-2000, М109, які в поєднанні з системами контрбатарейної боротьби та розвідувальними БпЛА дозволили Силам оборони знівелювати багатократну перевагу противника в артилерії та звести нанівець російську тактику «вогневого валу». Поширити

Наєв згадує, що з появою влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS, росіяни перенесли польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

Це призвело до переходу до вимушеної оборони (а з часом і до «жесту доброї волі» з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона). Поширити

Під час ракетного терору взимку 2022-2023 років вирішальну роль відіграли ЗРК NASAMS, IRIS-T та зенітні САУ GEPARD, які дозволили підвищити ефективність ППО до 75-80%.

У квітні 2023 року в Україну надійшов ЗРК PATRIOT, тож українці отримали захист від балістичних ракет противника “Іскандер” та “Кинджал”.

Українські розробки озброєння

Ще два зразки озброєння, які, за словами Наєва, увійдуть до підручників військового мистецтва, це українські розробки: