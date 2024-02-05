В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей на 300-500 километров.

Какое оружие помогло Украине

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев по случаю четвертой годовщины создания Командования Объединенных сил ВСУ рассказал о вооружении, которое сыграло решающую роль в поле боя и об ожиданиях Украины.

В последующих пакетах военной помощи Украине предстоят самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, — сказал Наев. Поделиться

Он отметил, что в первый месяц полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграли противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Украинские войска из засад уничтожали колонны бронетехники россиян, уничтожали самолеты, ударные вертолеты, десант противника в воздухе.

Западные гаубицы М777А1, FH70 и самоходные артиллерийские установки CAEZAR, AHS Krab, PzН-2000, М109, которые в сочетании с системами контрбатарейной борьбы и разведывательными БпЛА позволили Силам обороны нивелировать многократное преимущество противника в артиллерии. Поделиться

Наев упоминает, что с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, россияне перенесли полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края.

Это привело к переходу к вынужденной обороне (а со временем и к жесту доброй воли с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона). Поделиться

Во время ракетного террора зимой 2022-2023 годов решающую роль сыграли ЗРК NASAMS, IRIS-T и зенитные САУ GEPARD, которые позволили повысить эффективность ПВО до 75-80%.

В апреле 2023 года в Украину поступил ЗРК PATRIOT, поэтому украинцы получили защиту от баллистических ракет противника Искандер и Кинжал.

Украинские разработки вооружения

Еще два образца вооружения, которые, по словам Наева, войдут в учебники военного искусства, это украинские разработки: