В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей на 300-500 километров.
Какое оружие помогло Украине
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев по случаю четвертой годовщины создания Командования Объединенных сил ВСУ рассказал о вооружении, которое сыграло решающую роль в поле боя и об ожиданиях Украины.
Он отметил, что в первый месяц полномасштабного вторжения РФ важную роль сыграли противотанковые ракетные комплексы NLAW, JAVELIN и переносные зенитно-ракетные комплексы STINGER, STARSTREAK, PIORUN.
Украинские войска из засад уничтожали колонны бронетехники россиян, уничтожали самолеты, ударные вертолеты, десант противника в воздухе.
Наев упоминает, что с появлением летом 2022 года реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS, россияне перенесли полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края.
Во время ракетного террора зимой 2022-2023 годов решающую роль сыграли ЗРК NASAMS, IRIS-T и зенитные САУ GEPARD, которые позволили повысить эффективность ПВО до 75-80%.
В апреле 2023 года в Украину поступил ЗРК PATRIOT, поэтому украинцы получили защиту от баллистических ракет противника Искандер и Кинжал.
Украинские разработки вооружения
Еще два образца вооружения, которые, по словам Наева, войдут в учебники военного искусства, это украинские разработки:
Беспилотные морские ударные дроны SEABABY и некоторые другие, которые вытеснили Черноморский флот РФ из северо-западной части Черного моря.
FPV-дроны, которые являются более дешёвыми и эффективными средствами поражения техники и живой силы противника, чем противотанковые ракетные комплексы и артиллерийские боеприпасы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-