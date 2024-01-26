Существует ли угроза срыва поставок F-16 из Дании — ответ Кулебы

Пока угроз для срыва поставок западных истребителей F-16 из Дании нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Передача F-16 Украине из Дании

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Кулебы с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Николаеве.

Спасибо Ларсу за заверение, что подготовка к передаче Данией самолетов F-16 происходит по плану. Пока нет угроз срыва этой программы. Это означает, что Дания следует своему слову, и самолеты F-16, которые Дания первой пообещала Украине, будут в нашем воздушном пространстве, помогать нам защищать наше государство. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что решение о передаче F-16 Украине было историческим шагом и добавил, что "все идет по плану".

Напомним, что ранее датское издание Berlingske сообщило, что передача первых шести истребителей F-16 из Дании откладывается ориентировочно на полгода — во втором квартале 2024-го.

В августе 2023 года премьер-министр Дании пообещала передать 19 F-16 в Украину. Сейчас шесть украинских пилотов учатся в Дании на современных истребителях.

Как проходит обучение украинских пилотов

В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.

Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо уже с инструкторами, я уже об этом говорил. Возможно, это количество пилотов с инструкторами становится больше. Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Поделиться

В ноябре в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.

Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.