Существует ли угроза срыва поставок F-16 из Дании — ответ Кулебы

Пока угроз для срыва поставок западных истребителей F-16 из Дании нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Передача F-16 Украине из Дании
Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Кулебы с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Николаеве.
Кулеба подчеркнул, что решение о передаче F-16 Украине было историческим шагом и добавил, что "все идет по плану".
Напомним, что ранее датское издание Berlingske сообщило, что передача первых шести истребителей F-16 из Дании откладывается ориентировочно на полгода — во втором квартале 2024-го.
В августе 2023 года премьер-министр Дании пообещала передать 19 F-16 в Украину. Сейчас шесть украинских пилотов учатся в Дании на современных истребителях.
Как проходит обучение украинских пилотов
В ноябре 2023 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы уже совершают вылеты с инструкторами.
В ноябре в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16, где украинские пилоты будут проходить обучение.
Позже в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты проходят обучение в США и Европе и по летной эксплуатации F-16, и по техническому обслуживанию.
В октябре глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолеты F-16 не раньше весны 2024 года.
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