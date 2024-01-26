Чи існує загроза зриву поставок F-16 з Данії — відповідь Кулеби

Наразі загроз для зриву постачання західних винищувачів F-16 із Данії немає. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Передача F-16 Україні з Данії

Заява пролунала на спільній пресконференції Кулеби з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Миколаєві.

Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова, і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу. Поширити

Кулеба наголосив, що рішення про передачу F-16 Україні було історичним кроком, і додав, що "все йде за планом".

Нагадаємо, що раніше данське видання Berlingske повідомило, що передача перших шести винищувачів F-16 з Данії відкладається орієнтовно на пів року — у другому кварталі 2024-го.

У серпні 2023 року прем’єр-міністр Данії пообіцяла передати 19 F-16 до України. Зараз шість українських пілотів навчаються у Данії на сучасних винищувачах.

Як проходить навчання українських пілотів

У листопаді 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українці вже здійснюють вильоти з інструкторами.

Усе йде за планом. Щоразу пілоти піднімаються в небо вже з інструкторами, я вже про це казав. Можливо, ця кількість пілотів з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Поширити

У листопаді в Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16, де українські пілоти проходитимуть навчання.

Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США і Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.

У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші літаки F-16 не раніше ніж навесні 2024 року.