США завдали ударів по крилатим ракетам єменських хуситів

Увечері 3 лютого сили Центрального командування США атакували 6 протикорабельних крилатих ракетх хуситів, які готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі.

США знову вдарили по хуситах

Війскові Сполучених Штатів Америки завдали ударів по 6 протикорабельним крилатим ракетам єменських хуситів, які готувалися до атак кораблів у Червоному морі.

Про це повідомляє X Центрального командування Збройних сил США.

USCENTCOM Destroys Six Anti-Ship Cruise Missiles in Yemen



On Feb. 3, at approximately 7:20 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes in self-defense against six Houthi anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/W9BVxiYedU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

У заяві американських військових зазначається, що цей удар по ракетах був завданий у порядку самооборони.

3 лютого приблизно о 19:20 (за часом Сани) сили Центрального командування США завдали ударів у порядку самооборони по шести протикорабельним крилатим ракетам хуситів, які готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі, – йдеться в повідомленні CENTCOM. Поширити

Також зазначається, що ЗС США ідентифікували крилаті ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, і "визначили, що вони становлять безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні".

Ця дія захистить свободу судноплавства та зробить міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден, – наголошується в заяві Центрального командування. Поширити

Між тим сьогодні ввечері телеканал Al Masirah оприлюднив повідомлення, що військові сили США та Великої Британії вдруге за добу завдали серії ударів по Ємену, і були атаковані об'єкти хуситів у Сані.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року хусити стали активно атакувати торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Перші напади збіглися з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі. Бойовики угруповання, як і раніше, продовжили атаки на торгові кораблі.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

17 січня Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Вчора у Центральному командуванні США заявили, що дві протикорабельні балістичні ракети були запущені з районів, що контролюються хуситами в Ємені, ймовірно в бік торгового судна.