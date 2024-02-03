США нанесли удары по крылатым ракетам йеменских хуситов

Вечером 3 февраля силы Центрального командования США атаковали 6 противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые готовились к запуску по кораблям в Красном море.
США снова ударили по хуситам
Военные Соединенных Штатов Америки нанесли удары по 6 противокорабельным крылатым ракетам йеменских хуситов, которые готовились к атакам кораблей в Красном море.
Об этом сообщает X Центрального командования Вооруженных Сил США.
В заявлении американских военных отмечается, что этот удар по ракетам был нанесен в порядке самообороны.
Также отмечается, что ВС США идентифицировали крылатые ракеты в Йемене, контролируемых хуситами, и "определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям и торговым судам ВМС США в регионе".
Между тем, сегодня вечером телеканал Al Masirah обнародовал сообщение, что военные силы США и Великобритании второй раз за сутки нанесли серии ударов по Йемену, и были атакованы объекты хуситов в Сане.
Атаки хуситов на корабле в Красном море
С ноября прошлого года хуситы стали активно атаковать торговые суда, имеющие связи с Израилем. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море. Боевики группировки по-прежнему продолжили атаки на торговые корабли.
США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.
17 января Соединенные Штаты Америки снова внесли хуситов в список мировых террористических организаций.
Вчера в Центральном командовании США заявили, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из районов, контролируемых хуситами в Йемене, предположительно в сторону торгового судна.
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