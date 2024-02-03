США нанесли удары по крылатым ракетам йеменских хуситов

Вечером 3 февраля силы Центрального командования США атаковали 6 противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые готовились к запуску по кораблям в Красном море.

США снова ударили по хуситам

Военные Соединенных Штатов Америки нанесли удары по 6 противокорабельным крылатым ракетам йеменских хуситов, которые готовились к атакам кораблей в Красном море.

Об этом сообщает X Центрального командования Вооруженных Сил США.

USCENTCOM Destroys Six Anti-Ship Cruise Missiles in Yemen



On Feb. 3, at approximately 7:20 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes in self-defense against six Houthi anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/W9BVxiYedU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

В заявлении американских военных отмечается, что этот удар по ракетам был нанесен в порядке самообороны.

3 февраля примерно в 19:20 (по времени Саны) силы Центрального командования США нанесли удары в порядке самообороны по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые готовились к запуску по кораблям в Красном море, говорится в сообщении CENTCOM. Поделиться

Также отмечается, что ВС США идентифицировали крылатые ракеты в Йемене, контролируемых хуситами, и "определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям и торговым судам ВМС США в регионе".

Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов, отмечается в заявлении Центрального командования. Поделиться

Между тем, сегодня вечером телеканал Al Masirah обнародовал сообщение, что военные силы США и Великобритании второй раз за сутки нанесли серии ударов по Йемену, и были атакованы объекты хуситов в Сане.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

С ноября прошлого года хуситы стали активно атаковать торговые суда, имеющие связи с Израилем. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море. Боевики группировки по-прежнему продолжили атаки на торговые корабли.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.

17 января Соединенные Штаты Америки снова внесли хуситов в список мировых террористических организаций.

Вчера в Центральном командовании США заявили, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из районов, контролируемых хуситами в Йемене, предположительно в сторону торгового судна.