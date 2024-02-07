Скільки РФ витратила на масовану атаку України 7 лютого — відповідь ЗМІ

Згідно з підрахунками українських журналістів, країна-агресорка Росія витратила близько 423,4 млн доларів, щоб влаштувати нову масовану атаку на мирні українські міста та села.

Масована атака РФ на Україну коштувала їй сотні мільйонів доларів

Журналісти звертають увагу на те, що один БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис дол, якщо його створили у Росії.

Однак його ціна може сягати й 290 тис дол, якщо йдеться про імпорт з Ірану.

ЗМІ вирішили взяти для своїх розрахунків середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану — 193 тис дол.

Отже 20 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн дол.

Окрім того, наголошується, що вартість однієї ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн дол. Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн дол, отже загальна вартість випущених ракет цього типу — 10 млн дол, — пишуть журналісти. Поширити

Як повідомляє видання Defence Express, ціна однієї ракети "Калібр" коштує 6,5 млн дол, отже загальна сума витрат становила 19,5 млн дол.

Окрім того, зазначається, що балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 9 млн дол.

Журналісти дійшли висновку, що країна-агресорка витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні близько 423,4 млн дол.

Масована атака РФ на Україну 7 лютого. Останні подробиці

Вранці армія РФ завдала кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу — ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом противник використав 64 засоби повітряного нападу.

Українській ППО вдалося знищити 44 ворожі цілі.

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Згідно з останніми даними, у Києві відомо про 3 загиблих та 21 постраждалих цивільних.

У Миколаєві повідомляється про загиблого та травмованого.