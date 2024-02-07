У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ

Кількість загиблих від ракетного обстрілу в Києві зросла до чотирьох

З-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку, — написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Поширити

Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.

Російські війська обстріляли Київ

Повітряну тривогу по всій країні оголосили о 5:54. Близько 7:00 у столиці пролунала серія вибухів. Про роботу сил протиповітряної оборони сповістив столичний міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

У Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики, повідомив міський голова Віталій Кличко. Одному постраждалому надали допомогу на місці.

У частині будинків Дніпровського району зникло світло, інформують наші кореспонденти. За даними Кличка, внаслідок російської атаки уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

У Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі.

Крім того, одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки РФ, уточнив Кличко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що із багатоповерхового житлового будинку в Голосіївському районі, де сталася пожежа, евакуйовано 52 особи, 8 врятовано. Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано.