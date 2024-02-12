Действительно ли Россия ударила "Цирконом" по Киеву — появились предварительные результаты экспертизы
Категория
Украина
Дата публикации

Действительно ли Россия ударила "Цирконом" по Киеву — появились предварительные результаты экспертизы

ракета
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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин сообщил, что Россия 7 февраля действительно ударила ракетой "Циркон". Об этом свидетельствуют предварительные выводы экспертов.

Действительно ли Россия ударила "Цирконом" по Киеву

Россияне использовали "Циркон" во время массированной атаки 7 февраля, ударив по Киеву. "Циркон" — новейшая гиперзвуковая разработка, призванная поражать корабли.

Экспертами КНИИСЭ проводится исследование российских ракет, которыми враг 7 февраля 2024 года атаковал Украину. По предварительной информации, действительно есть факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности типа оружия. Ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди, — написал Александр Рувин.

Характеристики ракеты "Циркон":

  • дальность — 600 — 1500 километров;

  • скорость до 8 — 9 Мах;

  • масса боевой части около 300 — 400 килограммов;

  • длина — 10 метров.

Эта противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета была взята на вооружение в январе 2023 года, но информации о ней немного. Что интересно, директор КНИИСЭ отметил: оружие не соответствует тактико-техническим характеристикам, о которых заявляли россияне.

Как установили, что это именно "Циркон"

Хотя микроэлектроника плохо сохранилась, исследователи определяют состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов. А самое главное — есть специфические элементы, характерные именно для "Циркона" . На частях и обломках реактивного двигателя и рулевых механизмов есть маркировка, присущая именно этой ракете.

Ракета 3М22 "Циркон" состоит из комплектующих узлов, обозначаемых соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет — 3М22. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, свидетельствующая о конкретном узле конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона".

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