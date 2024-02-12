Чи справді Росія вдарила "Цирконом" по Києву — з'явилися попередні результати експертизи

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін повідомив, що Росія 7 лютого справді вдарила ракетою "Циркон". Про це свідчать попередні висновки експертів.
Чи справді Росія вдарила "Цирконом" по Києву
Росіяни використали "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого, вдаривши ним по Києву. "Циркон" — новітня гіперзвукова розробка, покликана вражати кораблі.
Характеристики ракети "Циркон":
дальність — 600 — 1500 кілометрів;
швидкість до 8 — 9 Мах;
маса бойової частини близько 300 — 400 кілограмів;
довжина — 10 метрів.
Цю протикорабельну гіперзвукову крилату ракету взяли на озброєння у січні 2023 року, але інформації про неї небагато. Що цікаво, директор КНДІСЕ зауважив: зброя не відповідає тактико-технічним характеристикам, про які заявляли росіяни.
Як установили, що це саме "Циркон"
Хоча мікроелектроніка погано збереглася, дослідники визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. А найголовніше — є специфічні елементи, характерні саме для "Циркону". На частинах і уламках реактивного двигуна та рульових механізмів є маркування, притаманні саме цій ракеті.
Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектувальних вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону".
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