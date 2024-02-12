Чи справді Росія вдарила "Цирконом" по Києву — з'явилися попередні результати експертизи

Чи справді Росія вдарила "Цирконом" по Києву

Росіяни використали "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого, вдаривши ним по Києву. "Циркон" — новітня гіперзвукова розробка, покликана вражати кораблі.

Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об'єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди, — написав Олександр Рувін. Поширити

Характеристики ракети "Циркон":

дальність — 600 — 1500 кілометрів;

швидкість до 8 — 9 Мах;

маса бойової частини близько 300 — 400 кілограмів;

довжина — 10 метрів.

Цю протикорабельну гіперзвукову крилату ракету взяли на озброєння у січні 2023 року, але інформації про неї небагато. Що цікаво, директор КНДІСЕ зауважив: зброя не відповідає тактико-технічним характеристикам, про які заявляли росіяни.

Як установили, що це саме "Циркон"

Хоча мікроелектроніка погано збереглася, дослідники визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. А найголовніше — є специфічні елементи, характерні саме для "Циркону". На частинах і уламках реактивного двигуна та рульових механізмів є маркування, притаманні саме цій ракеті.