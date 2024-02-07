В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий массированной российской ракетной атаки 7 февраля.
Ракетная атака на Киев: последствия
Спасатели сообщают, что в результате утренней атаки в многоэтажке в Голосеевском районе погибли 4 человека.
Спасатели ликвидировали пожар и завершили аварийно-спасательные работы в 20:10.
В Киеве в Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.
Ракетная атака на Украину 7 февраля
Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага – Николаев, Покровск, Киев, Харьков, а также отдельные населенные пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.
Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300.
Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей:
26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
3 крылатые ракеты «Калибр»;
15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».
В Харькове в результате ударов ранены 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины. Две ракеты попали по предприятию, занимающемуся производством бетона.
Правоохранители идентифицировали на месте две баллистические ракеты северокорейского производства.
В Днепропетровской области было попадание в инфраструктурный объект. Без пострадавших.
В Стрыйском районе Львовской области среди поля обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которая не сдетонировала. В Дрогобыче ракета попала в промышленный объект, возник пожар.
В Николаеве один человек погиб, 6 – ранены. Повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.
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