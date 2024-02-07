В Киеве завершили ликвидацию последствий российской ракетной атаки — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве завершили ликвидацию последствий российской ракетной атаки — фото

ДСНС Украины
Киев
Читати українською

В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий массированной российской ракетной атаки 7 февраля.

Ракетная атака на Киев: последствия

Спасатели сообщают, что в результате утренней атаки в многоэтажке в Голосеевском районе погибли 4 человека.

Из дома эвакуированы 40 человек и 28 спасены. Пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям.

Спасатели ликвидировали пожар и завершили аварийно-спасательные работы в 20:10.

1  из  5

В Киеве в Днепровском районе в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

Ракетная атака на Украину 7 февраля

Утром 7 февраля Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Под ударом врага – Николаев, Покровск, Киев, Харьков, а также отдельные населенные пункты Львовской, Днепропетровской, Николаевской областей.

Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты "Искандер-М", "Калибр", зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • 3 крылатые ракеты «Калибр»;

  • 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

В Харькове в результате ударов ранены 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины. Две ракеты попали по предприятию, занимающемуся производством бетона.

Правоохранители идентифицировали на месте две баллистические ракеты северокорейского производства.

В Днепропетровской области было попадание в инфраструктурный объект. Без пострадавших.

В Стрыйском районе Львовской области среди поля обнаружили обломки сбитой российской ракеты, которая не сдетонировала. В Дрогобыче ракета попала в промышленный объект, возник пожар.

В Николаеве один человек погиб, 6 – ранены. Повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 29 ракет и 15 дронов во время массированной атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько РФ потратила на массированную атаку Украины 7 февраля — ответ СМИ
атака РФ на Украину 7 февраля
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ
Игорь Клименко
атака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?