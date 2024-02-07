У Києві завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки — фото

ДСНС України
Київ

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків масованої російської ракетної атаки 7 лютого.

Ракетна атака на Київ: наслідки

Рятувальники повідомляють, що унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей.

З будинку евакуйовано 40 людей та 28 — врятовано. Постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

Рятувальники ліквідували пожежу та завершили аварійно-рятувальні роботи о 20:10.

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У Києві у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

Ракетна атака на Україну 7 лютого

Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також окремі населенні пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300.

Сили ППО знищили 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • 3 крилаті ракети «Калібр»;

  • 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У Харкові внаслідок ударів поранені 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки. Дві ракети влучили по підприємству, яке займається виробництвом бетону.

Правоохоронці ідентифікували на місці дві балістичні ракети північнокорейського виробництва.

У Дніпропетровській області було влучання в інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.

У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої російської ракети, яка не здетонувала. У Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт, виникла пожежа.

У Миколаєві одна людина загинула, 6 — поранені. Пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.

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