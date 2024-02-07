У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків масованої російської ракетної атаки 7 лютого.
Ракетна атака на Київ: наслідки
Рятувальники повідомляють, що унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей.
Рятувальники ліквідували пожежу та завершили аварійно-рятувальні роботи о 20:10.
У Києві у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.
Ракетна атака на Україну 7 лютого
Зранку 7 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом ворога — Миколаїв, Покровськ, Київ, Харків, а також окремі населенні пункти Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.
Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, балістичні ракети «Іскандер-М», «Калібр», зенітні керовані ракети С-300.
Сили ППО знищили 44 повітряні цілі:
26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
3 крилаті ракети «Калібр»;
15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
У Харкові внаслідок ударів поранені 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки. Дві ракети влучили по підприємству, яке займається виробництвом бетону.
Правоохоронці ідентифікували на місці дві балістичні ракети північнокорейського виробництва.
У Дніпропетровській області було влучання в інфраструктурний об’єкт. Без постраждалих.
У Стрийському районі Львівської області серед поля виявили уламки збитої російської ракети, яка не здетонувала. У Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт, виникла пожежа.
У Миколаєві одна людина загинула, 6 — поранені. Пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.
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