Разведка Британии предупредила об угрозе ракет "Циркон" для ПВО Украины

В случае, если использование россиянами ракеты Циркон подтвердится, дальнейшие атаки с ее применением станут серьезным вызовом для украинской ПВО из-за ее скорости и маневровости.
Ракеты Циркон могут стать серьезным вызовом для украинского ПВО
Как отмечается в сводке, согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время атаки на Украину 7 февраля.
На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон".
Сообщается, что Циркон способен развивать скорость 9 махов и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ России.
По данным британской разведки, в Черном море нет судов, которые могли нести ракеты, что вызывает вопрос о методе запуска.
В Минобороны Британии считают, что Москва "испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".
Что известно о применении РФ ракет "Циркон"
Напомним, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) заявили, что Россия впервые использовала "Циркон" против Украины 7 февраля.
В то же время, по информации The New York Times, США пока не подтверждают, что Россия могла использовать ракету "Циркон" при ударе по Киеву 7 февраля.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Воздушные силы не могут утверждать, что Россия могла использовать другие типы ракет при атаке. По его словам, сначала специалисты должны верифицировать обломки.
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