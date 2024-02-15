Россия атаковала Украину ракетами. В нескольких городах попадания и пожары
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину ракетами. В нескольких городах попадания и пожары

Спасатель
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Источник:  online.ua

С утра 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Ракеты летели по всей территории страны с изменениями курса и маневрировали.

Какие последствия атаки РФ по Украине

Во Львове слышали звуки взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил о попадании. Предварительно, в нескольких домах по улице Научной взрывной волной выбило окна.

Позже Садовый уточнил, что было попадание в объект инфраструктуры, а на область летели более десяти ракет.

Так же взрывы слышали и жители Запорожья . Как написал глава ОВА Иван Федоров, есть попадания по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен.

В городе из-за российской атаки пострадали четыре человека. Повреждены дома, учебное заведение, помещение магазина.

В Киеве отработала Противовоздушная оборона, были слышны взрывы, отметил мэр Виталий Кличко.

Ракеты заходили на город по разным направлениям. И все они, как добавила Киевская городская военная администрация, были уничтожены. В столице обошлось без жертв.

В Полтавской области есть попадание после атаки, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин. Оккупанты попали в складское помещение в Миргородском районе.

Начался пожар на площади в 100 квадратных метров. Люди не пострадали.

Утро на Днепропетровщине тоже началось со взрывов. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Работала ПВО, информировал глава ОВА Сергей Лысак.

В Хмельницкой ОВД добавили, что в области есть повреждения гражданских объектов.

Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов, — говорится в заявлении администрации.

Кроме этого, в Чугуеве на Харьковщине трое погибших и пять раненых после ночного обстрела россиян.

Полностью разрушен жилой дом и частично разрушены три рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждены окна и крыши.

Что известно о ракетном ударе РФ по Украине 15 февраля

Ранее в эту ночь в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области. Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

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