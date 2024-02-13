Ночью 13 февраля армия РФ снова атаковала мирные города и села Украины десятками "Шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Ночная атака РФ в Украину 13 февраля. ПВО сбила 16 российских дронов

В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск - РФ., мыс Чауда - Крым, - сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что к отражению воздушного нападения врага были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.Держим небо! Вместе – к победе! Поделиться

Стоит отметить, что по состоянию на 08:00 наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Как сообщает пресс-служба ВС ВСУ, сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.

Что известно о ситуации в Днепре после ночной атаки РФ

В Днепре российские захватчики попали в инфраструктурные объекты.

Одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии, - сообщили в ДТЭК ночью. Поделиться

Кроме того, впоследствии стало известно о перебоях с водоснабжением.

Также сообщается, что в Никополе в результате атаки врага повреждены 3 частных дома, разрушено хозяйственное сооружение, еще одно - повреждено, задело и несколько десятков солнечных панелей.