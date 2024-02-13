Ночью 13 февраля армия РФ снова атаковала мирные города и села Украины десятками "Шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Ночная атака РФ в Украину 13 февраля. ПВО сбила 16 российских дронов
Кроме того, сообщается, что к отражению воздушного нападения врага были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Стоит отметить, что по состоянию на 08:00 наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Как сообщает пресс-служба ВС ВСУ, сохраняется угроза применения авиационных средств поражения.
Что известно о ситуации в Днепре после ночной атаки РФ
В Днепре российские захватчики попали в инфраструктурные объекты.
Кроме того, впоследствии стало известно о перебоях с водоснабжением.
Также сообщается, что в Никополе в результате атаки врага повреждены 3 частных дома, разрушено хозяйственное сооружение, еще одно - повреждено, задело и несколько десятков солнечных панелей.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-