Атака дронов по Украине. РФ прибегает к новым тактическим уловкам — Гуменюк

Российские террористы ищут новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед" для будущих мощных атак по Украине. Для этого оккупанты пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны.
РФ ищет новую тактику атак дронами по Украине
Последние дроновые атаки России по Украине проходили с применением новых тактических приемов.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.
Она добавила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим ухищрениям".
Ночная атака "Шахедов" 25 января
Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed к югу Украины.
Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 дронов-камикадзе: 10 в Одесской области и один – в Николаевской.
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