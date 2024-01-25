Атака дронов по Украине. РФ прибегает к новым тактическим уловкам — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов по Украине. РФ прибегает к новым тактическим уловкам — Гуменюк

Дроны
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Источник:  Эспрессо

Российские террористы ищут новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед" для будущих мощных атак по Украине. Для этого оккупанты пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны.

РФ ищет новую тактику атак дронами по Украине

Последние дроновые атаки России по Украине проходили с применением новых тактических приемов.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.

Последние волны ударов состоят из 2-8 дронов, этой ночью насчитали до 14-ти. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот – обильно сосредоточенное, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции, – отметила Гуменюк.

Она добавила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим ухищрениям".

Враг использовал низкий проход дронов над водой, максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны, и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных, – добавила представительница.

Ночная атака "Шахедов" 25 января

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed к югу Украины.

Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 дронов-камикадзе: 10 в Одесской области и один – в Николаевской.

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