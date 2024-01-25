Атака дронів по Україні. РФ вдається до нових тактичних хитрощів — Гуменюк

Російські терористи шукають нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед" для майбутніх потужних атак по Україні. Для цього окупанти намагаються розвідати готовність та влучність нашої протиповітряної оборони.

РФ шукає нову тактику атак дронами по Україні

Останні дронові атаки Росії по Україні проходили з застосуванням нових тактичних прийомів.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.

Останні хвилі ударів складаються з 2-8 дронів, цієї ночі нарахували до 14-ти. Але саме таке спрямування "Шахедів" досить розгалужене, або навпаки – рясно зосереджене, як це було по Одеській області, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування, для того, щоб спланувати майбутні потужні акції, – зазначила Гуменюк. Поширити

Вона додала, що під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню України росіяни вдавалися до "тактичних хитрощів".

Ворог використовував низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони, й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових, – додала речниця. Поширити

Нічна атака "Шахедів" 25 січня

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України.

Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

Силам протиповітряної оборони вдалось збити 11 дронів-камікадзе: 10 в Одеській області та один – у Миколаївській.