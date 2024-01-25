Атака дронів по Україні. РФ вдається до нових тактичних хитрощів — Гуменюк

Російські терористи шукають нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед" для майбутніх потужних атак по Україні. Для цього окупанти намагаються розвідати готовність та влучність нашої протиповітряної оборони.
РФ шукає нову тактику атак дронами по Україні
Останні дронові атаки Росії по Україні проходили з застосуванням нових тактичних прийомів.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.
Вона додала, що під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню України росіяни вдавалися до "тактичних хитрощів".
Нічна атака "Шахедів" 25 січня
Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України.
Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.
Силам протиповітряної оборони вдалось збити 11 дронів-камікадзе: 10 в Одеській області та один – у Миколаївській.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-