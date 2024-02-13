ППО знищила 16 "Шахедів" під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знищила 16 "Шахедів" під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
дрон РФ

Уночі 13 лютого армія РФ знову атакувала мирні міста та села України десятками  "Шахедів". Силам ППО вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Нічна атака РФ на Україну 13 лютого. ППО збила 16 російських дронів

У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., мис Чауда — Крим, — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, зазначається, що до відбиття повітряного нападу ворога були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

Варто також зазначити, що станом на 08:00 спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Як повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Що відомо про ситуацію в Дніпрі після нічної атаки РФ

В Дніпрі російські загарбники влучили в інфраструктурні обʼєкти.

Одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії, — повідомили в ДТЕК вночі.

Окрім того, згодом стало відомо про перебої з водопостачанням.

Також повідомляється, що у Нікополі в результаті атаки ворога пошкоджено 3 приватних будинки, зруйнована господарча споруда, ще одна — пошкоджена, зачепило й декілька десятків сонячних панелей.

Дякую тим, хто 24/7 ліквідує наслідки російського терору. Серед них й герої-енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОДА(ОВА)

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