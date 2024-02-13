Уночі 13 лютого армія РФ знову атакувала мирні міста та села України десятками "Шахедів". Силам ППО вдалося знищити значну частину ворожих цілей.
Нічна атака РФ на Україну 13 лютого. ППО збила 16 російських дронів
Окрім того, зазначається, що до відбиття повітряного нападу ворога були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Варто також зазначити, що станом на 08:00 спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Як повідомляє пресслужба ПС ЗСУ, зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Що відомо про ситуацію в Дніпрі після нічної атаки РФ
В Дніпрі російські загарбники влучили в інфраструктурні обʼєкти.
Окрім того, згодом стало відомо про перебої з водопостачанням.
Також повідомляється, що у Нікополі в результаті атаки ворога пошкоджено 3 приватних будинки, зруйнована господарча споруда, ще одна — пошкоджена, зачепило й декілька десятків сонячних панелей.
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