ВСУ впервые применили сверхточные лазерные снаряды ПВО против дронов РФ — Defense Express
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ впервые применили сверхточные лазерные снаряды ПВО против дронов РФ — Defense Express

VAMPIRE
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Источник:  Defense Express

Американские мобильные ракетные системы VAMPIRE под управляемые снаряды APKWS, похоже, уже в Украине и работают по российским дронам.

ВСУ впервые применили сверхточные лазерные снаряды ПВО против дронов РФ

К такому выводу пришли аналитики после того, как в воскресенье, 11 февраля, Военно-морские силы Украины опубликовали видео с уничтожением вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-131/136". Они утверждают, что для этого ВСУ использовали систему VAMPIRE с ракетами APKWS и лазерной наводкой.

Украинские зенитчики берут "шахед" на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию. После этого в русский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, а дрон срывается в пике и падает.

Что известно о комплексе Vampire

Vampire — это американский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с БПЛА. Он портативный. Его можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (например, внедорожником) для запуска недорогих ракет APKWS или других боеприпасов с лазерной наводкой.

США должны были передать Украине в конце 2023 года 14 таких систем.

В ноябре 2022 года во время испытаний этот комплекс под управляемые снаряды APKWS показали себя удивительно эффективными при уничтожении БПЛА "2-го класса", то есть дронов с полетной массой до 25 килограммов и скоростью полета до 200 км/ч. Аналитики предполагают, что первоначально систему Vampire под APKWS проектировали именно для уничтожения такого беспилотника.

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