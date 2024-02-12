ЗСУ вперше застосували надточні лазерні снаряди ППО проти дронів РФ — Defense Express

Американські мобільні ракетні системи VAMPIRE під керовані снаряди APKWS, схоже, уже в Україні та працюють по російських дронах.

ЗСУ вперше застосували надточні лазерні снаряди ППО проти дронів РФ

Такого висновку дійшли аналітики після того, як у неділю, 11 лютого, Військово-морські сили України опублікували відео зі знищенням ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-131/136". Вони стверджують, що для цього ЗСУ використовували систему VAMPIRE із ракетами APKWS і лазерним наведенням.

Українські зенітники беруть "шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію. Після цього в російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, а дрон зривається в піке та падає.

Що відомо про комплекс Vampire

Vampire — це американський зенітний ракетний комплекс, що призначений для боротьби з БПЛА. Він портативний. Його можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів із лазерним наведенням.

США мали передати Україні наприкінці 2023 року 14 таких систем.

У листопаді 2022 року під час випробувань цей комплекс під керовані снаряди APKWS показали себе напрочуд ефективними при знищенні БПЛА "2-го класу", тобто дронів із польотною масою до 25 кілограмів і швидкістю польоту до 200 км/год. Аналітики припускають, що початково систему Vampire під APKWS проєктували саме для знищення такого класу безпілотників.