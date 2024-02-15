Силы ПВО сбили 13 ракет разных типов во время атаки России по Украине

Силы ПВО уничтожили 13 ракет разных типов во время массированной утренней атаки. Российские оккупанты 15 февраля запустили 26 различных ракет.
Воздушные силы озвучили детали ракетной РФ по Украине
Как отмечается, ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С- 300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская);
2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - РФ);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. - Рф.);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. - РФ).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ракет разных типов.
Что известно о ракетном ударе РФ по Украине 15 февраля
Российские войска в это утро нанесли ракетный удар по Украине, применив в частности самолеты стратегической авиации Ту-95МС. ПВО удалось сбить все вражеские цели, летевшие на Киев, но есть попадания во Львове, Запорожье, возле Миргорода и не только.
Киев. Силы ПВО уничтожили все ракеты, летевшие на столицу. Жертв и разрушений после атаки нет.
Львов. Есть попадания по городу. На регион летело более 10 ракет. ПВО отработало атаку, но есть одно попадание в объект инфраструктуры, там произошел пожар. В 16 домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины. Есть раненые.
Запорожье. Обстрел испытал инфраструктурный объект. Есть пострадавшие. Повреждены дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.
Полтавская область. Попадание в складское помещение в Миргородском районе произошел пожар на площади 100 м².
Днепропетровская область. Атакован объект гражданской инфраструктуры.
Хмельницкая область. Имеются повреждения гражданских объектов.
В Ивано-Франковской области из-за сбития ракеты и падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Пожар ликвидирован.
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