Три человека погибли на Харьковщине из-за ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Три человека погибли на Харьковщине из-за ракетной атаки РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Обстрел
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Число жертв в результате ракетного удара по Большому Бурлуку Харьковской области увеличилось. Из-под завалов извлекли тело женщины.

Что известно об обстреле Харьковской области

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины :

  • Уди

  • Стрелка,

  • Волчанск

  • Нестертное

  • Чугуновка

  • Дворичанское и др.

Ночью 15 февраля РФ нанесла ракетный удар по г. Чугуев.

В результате удара погибла 67-летняя женщина

Также полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.

В 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы.

Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.

Таким образом, в результате ракетной атаки количество погибших выросло до трех. Ранения получили пять человек, — отмечает председатель.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Что известно о ракетном ударе РФ по Украине 15 февраля

Российские войска в это утро нанесли ракетный удар по Украине, применив в частности самолеты стратегической авиации Ту-95МС. ПВО удалось сбить все вражеские цели, летевшие на Киев, но есть попадания во Львове, Запорожье, возле Миргорода и не только.

Киев. Силы ПВО уничтожили все ракеты, летевшие на столицу. Жертв и разрушений после атаки нет.

Львов. Есть попадания по городу. На регион летело более 10 ракет. ПВО отработало атаку, но есть одно попадание в объект инфраструктуры, там произошел пожар. В 16 домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины. Есть раненые.

Запорожье. Обстрел испытал инфраструктурный объект. Есть пострадавшие. Повреждены дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.

Полтавская область. Попадание в складское помещение в Миргородском районе произошел пожар на площади 100 м².

Днепропетровская область. Атакован объект гражданской инфраструктуры.

Хмельницкая область. Имеются повреждения гражданских объектов.

В Ивано-Франковской области из-за сбития ракеты и падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Пожар ликвидирован.

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