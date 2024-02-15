Три человека погибли на Харьковщине из-за ракетной атаки РФ

Число жертв в результате ракетного удара по Большому Бурлуку Харьковской области увеличилось. Из-под завалов извлекли тело женщины.
Что известно об обстреле Харьковской области
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины :
Уди
Стрелка,
Волчанск
Нестертное
Чугуновка
Дворичанское и др.
Ночью 15 февраля РФ нанесла ракетный удар по г. Чугуев.
В результате удара погибла 67-летняя женщина
Также полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.
В 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы.
Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.
На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.
По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.
Что известно о ракетном ударе РФ по Украине 15 февраля
Российские войска в это утро нанесли ракетный удар по Украине, применив в частности самолеты стратегической авиации Ту-95МС. ПВО удалось сбить все вражеские цели, летевшие на Киев, но есть попадания во Львове, Запорожье, возле Миргорода и не только.
Киев. Силы ПВО уничтожили все ракеты, летевшие на столицу. Жертв и разрушений после атаки нет.
Львов. Есть попадания по городу. На регион летело более 10 ракет. ПВО отработало атаку, но есть одно попадание в объект инфраструктуры, там произошел пожар. В 16 домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины. Есть раненые.
Запорожье. Обстрел испытал инфраструктурный объект. Есть пострадавшие. Повреждены дома, учебное заведение и помещение объекта торговли.
Полтавская область. Попадание в складское помещение в Миргородском районе произошел пожар на площади 100 м².
Днепропетровская область. Атакован объект гражданской инфраструктуры.
Хмельницкая область. Имеются повреждения гражданских объектов.
В Ивано-Франковской области из-за сбития ракеты и падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Пожар ликвидирован.
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