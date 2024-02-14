Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине — Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовится к массированной ракетной атаке по Украине — Гуменюк

Ракеты
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Конкретная дата очередного российского ракетного удара неизвестна, но враг накапливает вооружение и может применить массированную атаку.

Армия РФ активно готовится к новому ракетному удару по Украине

За короткий срок возможна новая ракетно-дроновая атака России по всей Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Конкретная дата массированного ракетного удара неизвестна, вероятно, она неизвестна и самим россиянам, которые будут его выполнять. Но они готовятся и могут применить подобную атаку.

Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк

Руководитель пресс-центра ОК "Юг"

По ее словам, наблюдалась активность грузовой авиации, выполнявшей рейс по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для их изготовления на территории России.

По словам Гуменюк, сам факт такой активности, как правило, предшествует усиленным атакам с использованием большего количества «Шахедов».

Руководитель объединенного пресс-центра ОК «Юг» проинформировала, что враг продолжает накопление определенного ресурса.

Для подготовки массированной атаки России требуется не менее 10 суток.

По словам Гуменюк, на длительность интервала между российскими атаками влияет и наша активность, которая происходит в направлении вражеских аэропортов, мест дислокации личного состава и техники.

Гуменюк подчеркнула, что активность ВСУ, в частности, поражение ВДК «Цезарь Куников», повлияет на планы врага, и они могут изменяться.

Спикер добавила, что даже в условиях, когда происходит пауза между массированными ракетными атаками, враг все равно наносит точечные ракетные удары.

В ВМС прокомментировали уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что после уничтожения утром 14 февраля большого десантного корабля россиян "Цезарь Куников" у оккупантов осталось пять подобных судов.

За время полномасштабной войны ВСУ уничтожили четыре таких корабля, в том числе "Саратов", "Новочеркасск" и "Минск".

Еще четыре БДК, по словам спикера, находятся на ремонте.

В эфире Радио Свобода Плетенчук прокомментировал уничтожение корабля, зацитировав слова Путина о подводной лодке «Курск», которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море

Как говорил президент Российской Федерации в свое время, она утонула. Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем «Цезарь Куников». Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море.

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