Росія готується до масованої ракетної атаки по Україні — Гуменюк

Конкретна дата чергового російського ракетного удару невідома, але ворог накопичує озброєння та може застосувати масовану атаку.

Армія РФ активно готується до нового ракетного удару по Україні

За короткий термін можлива нова ракетно-дронова атака Росії по всій Україні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку. Наталя Гуменюк Керівниця пресцентру ОК “Південь”

За її словами, спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран – Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.

За словами Гуменюк, сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості «Шахедів».

Керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» поінформувала, що ворог продовжує накопичення певного ресурсу.

Для підготовки масованої атаки Росії потрібно щонайменше 10 діб.

За словами Гуменюк, на довготривалість інтервалу між російськими атаками впливає і наша активність, яка відбувається у напрямку ворожих летовищ, місць дислокації особового складу і техніки.

Гуменюк підкреслила, що активність ЗСУ, зокрема, ураження ВДК «Цезар Куніков», вплине на плани ворога, і вони можуть змінюватись.

Речниця додала, що навіть в умовах, коли відбувається пауза між масованими ракетними атаками, ворог все одно завдає точкових ракетних ударів.

У ВМС прокоментували знищення ВДК "Цезар Куніков"

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що після знищення вранці 14 лютого великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков" в окупантів залишилося п'ять подібних суден.

За час повномасштабної війни ЗСУ знищили чотири такі кораблі, в тому числі "Саратов", "Новочеркаськ" та "Мінськ".

Ще чотири ВДК, за словами речника, перебувають на ремонті.

В етері Радіо Свобода Плетенчук прокоментував знищення корабля, зацитувавши слова Путіна про підводний човен «Курськ», який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі