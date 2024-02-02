РФ зосередила понад 70 тис військових на лівобережжі Дніпра — Гуменюк

Загальне угруповання російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях оцінюється у понад 70 тисяч особового складу.
Яка ситуація на лівобережжі Дніпра
Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, на лівобережжі Дніпра обстановка там дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.
Окрім цього окупанти постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу.
Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки.
Що обмежує наступ армії РФ на лівому березі Дніпра
16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України зазначив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.
Військові зазначили, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.
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