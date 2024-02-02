РФ зосередила понад 70 тис військових на лівобережжі Дніпра — Гуменюк

Загальне угруповання російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях оцінюється у понад 70 тисяч особового складу.

Яка ситуація на лівобережжі Дніпра

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, на лівобережжі Дніпра обстановка там дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

Якщо позаминулої доби це було тільки три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб. Але ве ж таки залишається сталою традиція невикористання (ворогом) бронетехніки. Вони намагаються її зекономити до тих моментів, коли з нашого боку буде потужніша робота, — розповіла Гуменюк. Поширити

Окрім цього окупанти постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу.

Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки.

Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту, а й знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс", додала Гуменюк. Поширити

Що обмежує наступ армії РФ на лівому березі Дніпра

16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України зазначив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, — заявили в британській розвідці. Поширити

Військові зазначили, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.