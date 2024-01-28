ЗСУ за добу відбили 7 атак армії РФ на лівобережжі Дніпра — Генштаб

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби армія РФ здійснила 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 28.01.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога поблизув Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атаки неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник обстріляв з РСЗВ райони населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.