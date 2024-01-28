ВСУ за сутки отразили 7 атак армии РФ на левобережье Днепра — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток армия РФ предприняла 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 28.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 61 боевое столкновение.

Также враг нанес 6 ракетных и 2 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага поблизости Очеретиного, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атаки неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник обстрелял из РСЗО районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник предпринял 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.