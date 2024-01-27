Между ВСУ и армией РФ произошло 64 боевых столкновения за сутки — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за 26-27 января противник совершил 1 безуспешную попытку штурма позиций ВСУ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 27.01.2024 по российскому вторжению

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

Также в течение суток враг нанес 1 ракетный удар, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них: Елине, Блешня, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Чуйковка, Искрисковщина, Андреевка, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка и еще 12 атак в районах Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Максимилиановка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районах южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Богоявленко, Старомайорское, Зеленое Поле.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Антоновка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил безуспешную попытку штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.