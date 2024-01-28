ВСУ расширяют плацдарм в Херсонской области — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ расширяют плацдарм в Херсонской области — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Несмотря на активные атаки армии РФ, Силы обороны Украины продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте 27-28 января. Генштаб озвучил подробности

27 января между бойцами ВСУ и российскими захватчиками произошло 79 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла 3 ракетных и 8 авиационных ударов, а также совершила 82 обстрела с РСЗО по позициям украинских защитников и мирных городах и селах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины успешно отразили 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак окупантов, а на Бахмутском направлении - 7.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцы ВСУ не дают россиянам продвинуться вперед и отразили 14 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях солдаты РФ не смогли достичь поставленных целей.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В течение суток украинские защитники нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Потери армии РФ по состоянию на 28 января

  • личного состава – около 382110 (+740) человек

  • танков ‒ 6280 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19) ед,

  • артиллерийских систем – 9097 (+12) ед,

  • РСЗО – 972 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,

  • самолетов – 331 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4),

  • крылатые ракеты ‒ 1845 (+0),

  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31) ед,

  • специальная техника ‒ 1436 (+3)

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