ВСУ расширяют плацдарм в Херсонской области — Генштаб

Несмотря на активные атаки армии РФ, Силы обороны Украины продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.
Ситуация на фронте 27-28 января. Генштаб озвучил подробности
27 января между бойцами ВСУ и российскими захватчиками произошло 79 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла 3 ракетных и 8 авиационных ударов, а также совершила 82 обстрела с РСЗО по позициям украинских защитников и мирных городах и селах.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины успешно отразили 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак окупантов, а на Бахмутском направлении - 7.
На Марьинском направлении бойцы ВСУ не дают россиянам продвинуться вперед и отразили 14 атак.
На Шахтерском и Запорожском направлениях солдаты РФ не смогли достичь поставленных целей.
В течение суток украинские защитники нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.
Потери армии РФ по состоянию на 28 января
личного состава – около 382110 (+740) человек
танков ‒ 6280 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19) ед,
артиллерийских систем – 9097 (+12) ед,
РСЗО – 972 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 660 (+0) ед,
самолетов – 331 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4),
крылатые ракеты ‒ 1845 (+0),
корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31) ед,
специальная техника ‒ 1436 (+3)
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