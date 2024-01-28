ВСУ расширяют плацдарм в Херсонской области — Генштаб

Несмотря на активные атаки армии РФ, Силы обороны Украины продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте 27-28 января. Генштаб озвучил подробности

27 января между бойцами ВСУ и российскими захватчиками произошло 79 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла 3 ракетных и 8 авиационных ударов, а также совершила 82 обстрела с РСЗО по позициям украинских защитников и мирных городах и селах.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины успешно отразили 7 атак врага возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак окупантов, а на Бахмутском направлении - 7.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Поделиться

На Марьинском направлении бойцы ВСУ не дают россиянам продвинуться вперед и отразили 14 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях солдаты РФ не смогли достичь поставленных целей.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия. Поделиться

В течение суток украинские защитники нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Потери армии РФ по состоянию на 28 января