ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині — Генштаб

Попри активні атаки армії РФ, Сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку.
Ситуація на фронті 27-28 січня. Генштаб озвучив подробиці
27 січня між бійцями ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 79 бойових зіткнень.
Армія РФ завдала 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, а також здійснила 82 обстріли з РСЗВ по позиціях українських захисників та мирних містах й селах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак окупантів, а на Бахмутському напрямку — 7.
На Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ не дають росіянам просунутися вперед й відбили 14 атак.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках також солдати РФ не змогли досягти поставлених цілей.
Протягом доби українські захисники завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.
Втрати армії РФ станом на 28 січня
особового складу — близько 382110 (+740) осіб
танків — 6280 (+9) од,
бойових броньованих машин — 11671 (+19) од,
артилерійських систем — 9097 (+12) од,
РСЗВ — 972 (+0) од,
засоби ППО — 660 (+0) од,
літаків — 331 (+0) од,
гелікоптерів — 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7041 (+4),
крилаті ракети — 1845 (+0),
кораблі /катери — 23 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 12103 (+31) од,
спеціальна техніка — 1436 (+3)
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