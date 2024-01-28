ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині — Генштаб

Ситуація на фронті 27-28 січня. Генштаб озвучив подробиці

27 січня між бійцями ЗСУ та російськими загарбниками відбулося 79 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, а також здійснила 82 обстріли з РСЗВ по позиціях українських захисників та мирних містах й селах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак окупантів, а на Бахмутському напрямку — 7.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Поширити

На Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ не дають росіянам просунутися вперед й відбили 14 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках також солдати РФ не змогли досягти поставлених цілей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. Поширити

Протягом доби українські захисники завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

Втрати армії РФ станом на 28 січня