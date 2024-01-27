Коли закінчиться "снарядний голод" у ЗСУ — думка експерта

Коли закінчиться "снарядний голод" у ЗСУ

По артилерійських боєприпасах в першу чергу треба зараз розмовляти про Європу, бо в США — бюджетний процес. Європа готова нам поставляти і тут питання стоїть більше в спроможності виробництва. І мова йде про те, що, на жаль, Європа дуже довго недооцінювала і зменшувала виробництво. В цьому році вони почали інвестувати, — вважає військовий експерт Павло Нарожний. Поширити

За його словами, зокрема, розширення виробництва снарядів вже розпочалося в Норвегії, Франції та Німеччині. На жаль, це не швидкий процес. Йдеться про місяці до того моменту, як ми побачимо новий потік.

Ми бачимо, що Болгарія почала запускати законсервовані заводи ще радянських часів. Мова йде про радянські калібри, але в нас таких стволів дуже багато — 122-й, 152-й калібри, які ми можемо використовувати дуже успішно. Тому я очікую, що приблизно навесні ми отримаємо потік артилерійських снарядів, — підсумував Павло Нарожний. Поширити

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває на конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.