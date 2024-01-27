Когда закончится "снарядный голод" в ВСУ — мнение эксперта

Когда закончится "снарядный голод" в ВСУ

По артиллерийским боеприпасам в первую очередь нужно сейчас говорить о Европе, потому что в США бюджетный процесс. Европа готова нам поставлять и здесь вопрос стоит больше в возможности производства. И речь идет о том, что, к сожалению, Европа очень долго недооценивала и сбавляла производство. В этом году они начали инвестировать, — считает военный эксперт Павел Нарожный. Поделиться

По его словам, в частности расширение производства снарядов уже началось в Норвегии, Франции и Германии. К сожалению, это не скорый процесс. Речь идет о месяцах до того момента, как мы увидим новый поток.

Мы видим, что Болгария начала запускать законсервированные заводы еще в советское время. Речь идет о советских калибрах, но у нас таких стволов очень много — 122-й, 152-й калибры, которые мы можем использовать очень успешно. Поэтому я ожидаю, что примерно весной мы получим поток артиллерийских снарядов, — подытожил Павел Нарожный. Поделиться

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.