Когда закончится "снарядный голод" в ВСУ — мнение эксперта

По всей вероятности, Украина весной получит поток артиллерийских снарядов. Ключевой вопрос состоит прежде всего в возможностях производства.
Когда закончится "снарядный голод" в ВСУ
По его словам, в частности расширение производства снарядов уже началось в Норвегии, Франции и Германии. К сожалению, это не скорый процесс. Речь идет о месяцах до того момента, как мы увидим новый поток.
Снаряды для Украины
Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.
ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.
Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.
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