РФ сосредоточила более 70 тыс военных на левобережье Днепра – Гуменюк

Общая группировка российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях оценивается более чем в 70 тысяч личного состава.
Какая ситуация на левобережье Днепра
Как сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк, на левобережье Днепра обстановка там очень сложная, в том числе в том, что динамика вражеских штурмов истощает.
Кроме этого оккупанты постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава.
Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники.
Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра
16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины отметил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.
Военные отметили, что вынудить Украину увести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-