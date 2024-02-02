РФ сосредоточила более 70 тыс военных на левобережье Днепра – Гуменюк

Общая группировка российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях оценивается более чем в 70 тысяч личного состава.

Какая ситуация на левобережье Днепра

Как сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк, на левобережье Днепра обстановка там очень сложная, в том числе в том, что динамика вражеских штурмов истощает.

Если в позапрошлые сутки это было только три попытки штурмовых действий, то в прошлые они активизировались до 13 таких попыток. Но все же остается устоявшейся традиция неиспользования (врагом) бронетехники. Они пытаются ее сэкономить до тех моментов, когда с нашей стороны будет более мощная работа, — рассказала Гуменюк. Поделиться

Кроме этого оккупанты постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава.

Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается более чем в 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники.

Но не все они сосредоточены непосредственно вдоль линии фронта, но находятся в более глубоких тылах, откуда подтягиваются как дополнительный ресурс", добавила Гуменюк. Поделиться

Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра

16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины отметил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. По всей вероятности, слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности, — заявили в британской разведке. Поделиться

Военные отметили, что вынудить Украину увести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.