За словами керівниці пресслужби ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, українські військові зберігають та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра на Херсонщині

Гуменюк зазначила, що у відповідь на закиди російської пропаганди про нібито вибиття українських військових з лівого берега, ЗСУ підняли українських стяг у окупованих росіянами Кринках.

Дійсно підняття прапору було позначенням того, що ніхто нас звідти не вибив, незважаючи на гучні заяви російських пабліків. Також це потужний сигнал для місцевого населення, що ми продовжуємо виборювати для себе там плацдарми в більшому сенсі для того, щоб закріпитися міцніше і мати змогу просуватися далі, - підкреслила Гуменюк. Поширити

За її словами, оборону українських військових ускладнює той факт, що позаду них Дніпро, тоді як за спинами російських окупантів велика частина суходолу.

При цьому речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що навіть у таких умовах ворог обмежений у використанні бронетехніки під час штурмів.

Можемо засвідчити, що класична тактика проведення подібних штурмових дій передбачає підтримку сухопутних підрозділів за допомогою бронетехніки. Але втрачаючи її в неймовірних кількостях на перших штурмах, військове командування угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі з російського боку, припинили використання бронетехніки. Отже, вони вірять в Сили оборони, що коли ми підтягнемо туди свою бронетехніку, ворогу також буде вона потрібна для гідної протидії, - підкреслила Гуменюк. Поширити

Навіщо росіяни утримують позиції на Кінбурнській косі

За словами Гуменюк, російські окупанти відчайдушно чіпляються за клаптик суші Кінбурнської коси, з якої проводять артилерійські обстріли Очаківської та Куцурубської громад.

Речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що таким чином військові злочинці з армії РФ намагаються відвертати увагу українських військових від ситуації на лівому березі Дніпра.

Вона також зазначила, що окупанти продовжують постійними обстрілами з артилерії та мінометів тероризувати цивільне населення правоборого берега Херсонської області.

Зокрема, за словами Гуменюк, російські окупанти вважають важливим для себе збереження контролю над акваторією Очаківської громади.

Постійні обстріли цієї території стримують розвиток судноплавства у Миколаївській області на цьому сегменті майбутнього навігаційного коридору.

Здорова практика, яка себе виправдала. Використання навігаційних коридорів під забезпеченням Сил оборони на Одещині переконало судновласників у тому, що як тільки ЗСУ заявлять, що це безпечний напрямок, то можна долучати й Миколаївські порти. Це буде потужний сигнал для розвитку української економіки, - пояснює Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що російські окупанти намагаються не допустити відновлення Україною судноплавства в акваторії Очаківської громади.

Тому окупанти чіпляються за цей клаптик суші, за Кінбурнську косу й продовжують терор, - зазначає Гуменюк. Поширити

Однак, за її словами, там у росіян є серйозні логістичні проблеми.

Кінбурнська коса з'єднується з материковою частиною тимчасово окупованої Херсонської області, а розташування на лівому березі Дніпра російських військ нібито мало б полегшити ворогу роботу на цьому напрямку.

Однак через географію та ландшафт коси окупанти часто потерпають через брак боєприпасів, а іноді навіть питної води не вистачає.