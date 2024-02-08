За словами керівниці пресслужби ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, українські військові зберігають та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Що відомо про ситуацію на лівобережжі Дніпра на Херсонщині
Гуменюк зазначила, що у відповідь на закиди російської пропаганди про нібито вибиття українських військових з лівого берега, ЗСУ підняли українських стяг у окупованих росіянами Кринках.
За її словами, оборону українських військових ускладнює той факт, що позаду них Дніпро, тоді як за спинами російських окупантів велика частина суходолу.
При цьому речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що навіть у таких умовах ворог обмежений у використанні бронетехніки під час штурмів.
Навіщо росіяни утримують позиції на Кінбурнській косі
За словами Гуменюк, російські окупанти відчайдушно чіпляються за клаптик суші Кінбурнської коси, з якої проводять артилерійські обстріли Очаківської та Куцурубської громад.
Речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що таким чином військові злочинці з армії РФ намагаються відвертати увагу українських військових від ситуації на лівому березі Дніпра.
Вона також зазначила, що окупанти продовжують постійними обстрілами з артилерії та мінометів тероризувати цивільне населення правоборого берега Херсонської області.
Зокрема, за словами Гуменюк, російські окупанти вважають важливим для себе збереження контролю над акваторією Очаківської громади.
Постійні обстріли цієї території стримують розвиток судноплавства у Миколаївській області на цьому сегменті майбутнього навігаційного коридору.
Вона підкреслила, що російські окупанти намагаються не допустити відновлення Україною судноплавства в акваторії Очаківської громади.
Однак, за її словами, там у росіян є серйозні логістичні проблеми.
Кінбурнська коса з'єднується з материковою частиною тимчасово окупованої Херсонської області, а розташування на лівому березі Дніпра російських військ нібито мало б полегшити ворогу роботу на цьому напрямку.
Однак через географію та ландшафт коси окупанти часто потерпають через брак боєприпасів, а іноді навіть питної води не вистачає.
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