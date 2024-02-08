По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, украинские военные хранят и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о ситуации на левобережье Днепра в Херсонской области
Гуменюк отметила, что в ответ на упреки российской пропаганды о якобы избиении украинских военных с левого берега, ВСУ подняли украинский флаг в оккупированных россиянами Крынках.
По ее словам, оборону украинских военных осложняет тот факт, что позади них Днепр, тогда как за спинами российских окупантов большая часть суши.
При этом пресс-секретарь ОСУВ "Одесса" отметила, что даже в таких условиях враг ограничен в использовании бронетехники во время штурмов.
Зачем россияне удерживают позиции на Кинбурнской косе
По словам Гуменюк, российские оккупанты отчаянно цепляются за клочок суши Кинбурнской косы, из которой проводят артиллерийские обстрелы Очаковской и Куцурубской общин.
Спикер ОСУВ "Одесса" отметила, что таким образом военные преступники из армии РФ пытаются отвлекать внимание украинских военных от ситуации на левом берегу Днепра.
Она также отметила, что оккупанты продолжают постоянными обстрелами из артиллерии и минометов терроризировать гражданское население правоборного берега Херсонской области.
В частности, по словам Гуменюк, российские оккупанты считают важным для себя сохранение контроля над акваторией Очаковской общины.
Постоянные обстрелы этой территории сдерживают развитие судоходства в Николаевской области на этом сегменте грядущего навигационного коридора.
Она подчеркнула, что российские оккупанты пытаются не допустить восстановления Украиной судоходства в акватории Очаковской общины.
Однако, по ее словам, там у россиян есть серьезные логистические проблемы.
Кинбурнская коса соединяется с материковой частью временно оккупированной Херсонской области, а расположение на левом берегу Днепра российских войск якобы должно облегчить врагу работу на этом направлении.
Однако из-за географии и ландшафта косы оккупанты часто страдают из-за нехватки боеприпасов, а иногда даже питьевой воды не хватает.
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