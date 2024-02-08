По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, украинские военные хранят и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о ситуации на левобережье Днепра в Херсонской области

Гуменюк отметила, что в ответ на упреки российской пропаганды о якобы избиении украинских военных с левого берега, ВСУ подняли украинский флаг в оккупированных россиянами Крынках.

Действительно, поднятие флага было обозначением того, что никто нас оттуда не выбил, несмотря на громкие заявления российских пабликов. Также это мощный сигнал для местного населения, что мы продолжаем бороться для себя там плацдармы в большем смысле для того, чтобы закрепиться крепче и продвигаться дальше, - подчеркнула Гуменюк. Поделиться

По ее словам, оборону украинских военных осложняет тот факт, что позади них Днепр, тогда как за спинами российских окупантов большая часть суши.

При этом пресс-секретарь ОСУВ "Одесса" отметила, что даже в таких условиях враг ограничен в использовании бронетехники во время штурмов.

Можем показать, что классическая тактика проведения подобных штурмовых действий предполагает поддержку сухопутных подразделений с помощью бронетехники. Но теряя ее в невероятных количествах на первых штурмах, находящееся на левом берегу с российской стороны военное командование группировки "Днепр" прекратили использование бронетехники. Итак, они верят в Силы обороны, что когда мы подтянем туда свою бронетехнику, врагу также потребуется для достойного противодействия, - подчеркнула Гуменюк. Поделиться

Зачем россияне удерживают позиции на Кинбурнской косе

По словам Гуменюк, российские оккупанты отчаянно цепляются за клочок суши Кинбурнской косы, из которой проводят артиллерийские обстрелы Очаковской и Куцурубской общин.

Спикер ОСУВ "Одесса" отметила, что таким образом военные преступники из армии РФ пытаются отвлекать внимание украинских военных от ситуации на левом берегу Днепра.

Она также отметила, что оккупанты продолжают постоянными обстрелами из артиллерии и минометов терроризировать гражданское население правоборного берега Херсонской области.

В частности, по словам Гуменюк, российские оккупанты считают важным для себя сохранение контроля над акваторией Очаковской общины.

Постоянные обстрелы этой территории сдерживают развитие судоходства в Николаевской области на этом сегменте грядущего навигационного коридора.

Здоровая практика, оправдавшая себя. Использование навигационных коридоров под обеспечением Сил обороны в Одесской области убедило судовладельцев в том, что как только ВСУ заявят, что это безопасное направление, то можно присоединять и Николаевские порты. Это будет мощный сигнал для развития украинской экономики, – объясняет Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что российские оккупанты пытаются не допустить восстановления Украиной судоходства в акватории Очаковской общины.

Поэтому оккупанты цепляются за этот клочок суши, за Кинбурнскую косу и продолжают террор, - отмечает Гуменюк. Поделиться

Однако, по ее словам, там у россиян есть серьезные логистические проблемы.

Кинбурнская коса соединяется с материковой частью временно оккупированной Херсонской области, а расположение на левом берегу Днепра российских войск якобы должно облегчить врагу работу на этом направлении.

Однако из-за географии и ландшафта косы оккупанты часто страдают из-за нехватки боеприпасов, а иногда даже питьевой воды не хватает.