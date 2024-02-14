Россия атаковала ракетами Великий Бурлук в Харьковской области. Есть погибшие и раненые
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Украина
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Россия атаковала ракетами Великий Бурлук в Харьковской области. Есть погибшие и раненые

Полиция Харьковской области
Великий Бурлук
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14 февраля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области по ЗРК С-300. Поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 квартир разрушены 8. Убиты два человека.

Россияне ударили с С-300 по Великому Бурлуку

Российские военные сегодня, 14 февраля, ракетами ударили по Большому Бурлуку в Харьковской области. Пострадали семь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попали в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Позже полиция Харьковской области рассказала о ходе ведения поисковых работ и пострадавших при ракетном ударе РФ.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Разбор завалов продолжается. Под разрушенным домом могут находиться еще четыре человека.

14 февраля около 16:15 российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Предварительно, рашисты били из ЗРК С-300. Поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 разрушены 8 квартир.

По предварительным данным, погибли два человека, их личные данные устанавливает полиция. Среди пострадавших – трое мужчин и женщина.

В полиции есть информация, что под завалами могут находиться четыре человека. Правоохранители помогают спасателям разбирать завалы.

Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.

На места происшествия выехали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно об обстреле Харьковщины

13 февраля, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.

Также ночью артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Глубокое и другие.

В 8:00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы.

Около 22:00 враг совершил обстрел города Купянск. Поврежден жилой дом.

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