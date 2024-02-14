Россия атаковала ракетами Великий Бурлук в Харьковской области. Есть погибшие и раненые

14 февраля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области по ЗРК С-300. Поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 квартир разрушены 8. Убиты два человека.
Россияне ударили с С-300 по Великому Бурлуку
Российские военные сегодня, 14 февраля, ракетами ударили по Большому Бурлуку в Харьковской области. Пострадали семь человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Позже полиция Харьковской области рассказала о ходе ведения поисковых работ и пострадавших при ракетном ударе РФ.
14 февраля около 16:15 российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Предварительно, рашисты били из ЗРК С-300. Поврежден двухэтажный дом, в котором из 16 разрушены 8 квартир.
По предварительным данным, погибли два человека, их личные данные устанавливает полиция. Среди пострадавших – трое мужчин и женщина.
В полиции есть информация, что под завалами могут находиться четыре человека. Правоохранители помогают спасателям разбирать завалы.
Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.
На места происшествия выехали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Что известно об обстреле Харьковщины
13 февраля, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.
Также ночью артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Глубокое и другие.
В 8:00 враг совершил артобстрел с. Куриловка Купянского района, попадание на территорию фермерского хозяйства. Погиб гражданский 55-летний мужчина, являвшийся работником фермы.
Около 22:00 враг совершил обстрел города Купянск. Поврежден жилой дом.
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