Росія атакувала ракетами Великий Бурлук на Харківщині. Є загиблі та поранені

14 лютого російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області з ЗРК С-300. Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. Вбито двоє людей.

Росіяни вдарили з С-300 по Великому Бурлуку

Російські військові сьогодні, 14 лютого, ракетами вдарили по Великому Бурлуку в Харківській області. Постраждали семеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Потрапив у 2-поверховий житловий будинок і ще один поруч із ним. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Пізніше поліція Харківської області розказала про хід ведення пошукових робіт і постраждалих при ракетному ударі РФ.

За попередніми даними, постраждали чотири особи. Розбір завалів триває. Під зруйнованим будинком можуть знаходитися ще четверо осіб. Поширити

14 лютого близько 16:15 російські військові обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Попередньо, рашисти били з ЗРК С-300. Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8.

За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

У поліції є інформація, що під завалами можуть знаходитися четверо осіб. Правоохоронці допомагаютьє рятувальникам розбирати завали.

Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.

На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про обстріл Харківщини

13 лютого, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

Також вночі артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін.

О 8:00 ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми.

Близько 22:00 ворог здійснив обстріл м. Куп'янськ. Пошкоджено житловий приватний будинок.