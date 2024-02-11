Росіяни масово атакували Харківщину. Загинула жінка

Увечері 10 лютого російські військові масовано вдарили по селищу Водяне Харківської області. Внаслідок бомбардувань загинула жінка.
Що відомо про обстріл РФ Харківщини
Станом на ранок 11 лютого рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.
Ще одному чоловікові була надана медична допомога.
Уточнюється, що внаслідок вечірніх бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало.
Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство. Було зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Що відомо про атаку РФ на Україну у ніч на 11 лютого
У ніч на 11 лютого терористи завдали удару 45 ударними дронами типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з районів Балаклава та мис Чауда тимчасово окупованого Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали:
підрозділи зенітних ракетних військ;
підрозділи мобільних вогневих груп;
засоби радіоелектронної боротьби.
Сили ППО знищили 40 «шахедів» у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
У Миколаєві через влучання виникла пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Одна людина поранена.
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