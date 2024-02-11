Росіяни масово атакували Харківщину. Загинула жінка

Що відомо про обстріл РФ Харківщини

Станом на ранок 11 лютого рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

Ще одному чоловікові була надана медична допомога.

Уточнюється, що внаслідок вечірніх бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало.

Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство. Було зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Що відомо про атаку РФ на Україну у ніч на 11 лютого

У ніч на 11 лютого терористи завдали удару 45 ударними дронами типу Shahed-136/131. БпЛА запускали з районів Балаклава та мис Чауда тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали:

підрозділи зенітних ракетних військ;

підрозділи мобільних вогневих груп;

засоби радіоелектронної боротьби.

Сили ППО знищили 40 «шахедів» у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У Миколаєві через влучання виникла пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Одна людина поранена.