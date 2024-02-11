Россияне массово атаковали Харьковщину. Погибла женщина

Вечером 10 февраля российские военные массированно ударили по поселку Водяное Харьковской области. В результате бомбежек погибла женщина.
Что известно об обстреле РФ Харьковщины
На утро 11 февраля спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.
Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь.
Уточняется, что в результате вечерних бомбардировок разрушены 2 частных жилых дома и по меньшей мере 7 домовладений пострадали.
Также во вражеский огонь попало местное фермерское хозяйство. Были разрушены 5 складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.
Что известно об атаке РФ на Украину в ночь на 11 февраля
В ночь на 11 февраля террористы нанесли удар 45 ударными дронами типа Shahed-136/131. БПЛА запускали из районов Балаклава и мыс Чауда временно оккупированного Крыма.
К отражению воздушного приступа привлекали:
подразделения зенитных ракетных войск;
подразделения мобильных огневых групп;
средства радиоэлектронной борьбы
Силы ПВО уничтожили 40 шахедов в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.
В Николаеве из-за попадания возник пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек ранен.
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