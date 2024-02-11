Армія РФ атакує Харків ракетами. У місті лунають вибухи
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакує Харків ракетами. У місті лунають вибухи

Ракетна атака армії по Харкову
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Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ ввечорі, 11 лютого, випустила ракети по Харкову. У місті пролунала серія потужних вибухів. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Харкову

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і представників командування Повітряних сил, ввечорі безпосередньо перед атакою на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

Представники харківської міськради також підтвердили вибухи у місті.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник зазначив, що станом на 23:10 ворожих ракет у повітряному просторі на Харківщині вже не було.

Він додав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Попередньо, ворог вкотре бив по області ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

Він додав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Попередньо, ворог вкотре бив по області ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні та атаки армії РФ дронами

За інформацією представників командування Повітряних сил, ввечорі 11 лютого, російські окупанти вчергове запустили ударні безпілотники в бік України.

Так, загроза застосування ударних безпілотників наразі оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дрони рухаються західним та північним курсами.

Зокрема, ворожі безпілотники були зафіксовані в Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському районі Дніпропетровської області та на околицях Павлограда.

За інформацією мера Павлограда Анатолія Вершини, більша частина міста знеструмлена через атаку, також відсутнє тепло та водопостачання.

На місцях працюють аварійні бригади, повідомляє мер Анатолій Вершина.

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