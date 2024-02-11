Преступная армия РФ вечером, 11 февраля, выпустила ракеты по Харькову. В городе раздалась серия мощных взрывов.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Харькову

По информации мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и представителей командования Воздушных сил, вечером непосредственно перед атакой на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.

Представители харьковского горсовета подтвердили взрывы в городе.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что на 23:10 вражеских ракет в воздушном пространстве на Харьковщине уже не было.

Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Что известно о воздушной тревоге в Украине и атаках армии РФ дронами

По информации представителей командования Воздушных сил, вечером 11 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины.

Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

По информации мэра Павлограда Анатолия Вершины, большая часть города обесточена из-за атаки, также отсутствует тепло и водоснабжение.

На местах работают аварийные бригады, сообщает мэр Анатолий Вершина.