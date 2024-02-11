Преступная армия РФ вечером, 11 февраля, выпустила ракеты по Харькову. В городе раздалась серия мощных взрывов.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Харькову
По информации мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и представителей командования Воздушных сил, вечером непосредственно перед атакой на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.
Представители харьковского горсовета подтвердили взрывы в городе.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что на 23:10 вражеских ракет в воздушном пространстве на Харьковщине уже не было.
Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.
Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.
Что известно о воздушной тревоге в Украине и атаках армии РФ дронами
По информации представителей командования Воздушных сил, вечером 11 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины.
Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.
В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.
По информации мэра Павлограда Анатолия Вершины, большая часть города обесточена из-за атаки, также отсутствует тепло и водоснабжение.
На местах работают аварийные бригады, сообщает мэр Анатолий Вершина.
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