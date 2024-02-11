Армия РФ атакует Харьков ракетами. В городе раздаются взрывы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атакует Харьков ракетами. В городе раздаются взрывы

Атака армии РФ по Харькову
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Преступная армия РФ вечером, 11 февраля, выпустила ракеты по Харькову. В городе раздалась серия мощных взрывов.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Харькову

По информации мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и представителей командования Воздушных сил, вечером непосредственно перед атакой на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.

Представители харьковского горсовета подтвердили взрывы в городе.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник отметил, что на 23:10 вражеских ракет в воздушном пространстве на Харьковщине уже не было.

Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг еще раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Что известно о воздушной тревоге в Украине и атаках армии РФ дронами

По информации представителей командования Воздушных сил, вечером 11 февраля, российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины.

Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

По информации мэра Павлограда Анатолия Вершины, большая часть города обесточена из-за атаки, также отсутствует тепло и водоснабжение.

На местах работают аварийные бригады, сообщает мэр Анатолий Вершина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Харьковский сурок Тимко проснулся и дал прогноз на весну в 2024 году
Сурок Тимко ІІІ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков и Николаев
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне массово атаковали Харьковщину. Погибла женщина
ДСНС Украины
Обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?