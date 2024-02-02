2 февраля харьковский сурок Тимко ІІІ спрогнозировал, что весна в Украине будет ранней и наступит через шесть недель.

Сурок Тимко ІІІ сделал прогноз на весну

На исследовательской биостанции Каразинского университета в селе Гайдары сурок Тимко III уже в двадцатый раз предвещал приход весны.

Тимко не увидел своей тени, значит, весна будет ранней.

Тимко говорит, что достаточно с нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской, поэтому ждем через 6 недель нашу украинскую теплую весну, — объяснила предсказание дочь начальника биостанции Виктора Токарского Надежда Токарская. Поделиться

Как сообщает харьковское издание "Думка", у сурка также спросили, что поможет украинцам выиграть войну.

Перед прорицателем положили военную каску, фигурку "ждуна" и карту Украины. Бабак побежал в сторону "ждуна" и карты Украины. Значит, помогут Украине победить в войне против России единство и терпение. Поделиться

Каска, "ждун" и карта Украины (Фото: Мнение)

День сурка в Украине: что известно

С 2004 года на биостанции в Гайдарах под Змиевым харьковские ученые во главе с профессором Виктором Токарским отмечают День сурка.

За это время о приходе весны оповещали три сурка. Правдивы ли их прогнозы, ученые не отслеживали.

День сурка является популярным праздником в США, однако в Украине он должен привлекать внимание общества к проблеме исчезновения биологического разнообразия, в частности, постепенного сокращения численности сурков.

Сурок степной занесен в Красную книгу как исчезающий вид.

Напомним, что село Нестеровка, где живет сурок-прорицатель Тимко III и еще около 30 сурков, было в оккупации с 24 февраля 2022 года. В сентябре его освободили.