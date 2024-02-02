2 февраля харьковский сурок Тимко ІІІ спрогнозировал, что весна в Украине будет ранней и наступит через шесть недель.
Сурок Тимко ІІІ сделал прогноз на весну
На исследовательской биостанции Каразинского университета в селе Гайдары сурок Тимко III уже в двадцатый раз предвещал приход весны.
Тимко не увидел своей тени, значит, весна будет ранней.
Как сообщает харьковское издание "Думка", у сурка также спросили, что поможет украинцам выиграть войну.
День сурка в Украине: что известно
С 2004 года на биостанции в Гайдарах под Змиевым харьковские ученые во главе с профессором Виктором Токарским отмечают День сурка.
За это время о приходе весны оповещали три сурка. Правдивы ли их прогнозы, ученые не отслеживали.
День сурка является популярным праздником в США, однако в Украине он должен привлекать внимание общества к проблеме исчезновения биологического разнообразия, в частности, постепенного сокращения численности сурков.
Сурок степной занесен в Красную книгу как исчезающий вид.
Напомним, что село Нестеровка, где живет сурок-прорицатель Тимко III и еще около 30 сурков, было в оккупации с 24 февраля 2022 года. В сентябре его освободили.
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