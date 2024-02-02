Харківський бабак Тимко прокинувся і дав прогноз на весну у 2024 році
Категорія
Україна
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Харківський бабак Тимко прокинувся і дав прогноз на весну у 2024 році

Бабак Тимко ІІІ
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Джерело:  Суспільне

2 лютого харківський бабак Тимко ІІІ спрогнозував, що весна в Україні буде ранньою і настане через шість тижнів. 

Бабак Тимко ІІІ зробив прогноз на весну

На дослідницькій біостанції Каразінського університету у селі Гайдари бабак Тимко ІІІ вже у двадцятий раз віщував прихід весни.

Тимко не побачив своєї тіні, значить, весна буде ранньою.

Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну, — пояснила віщування донька начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Як повідомляє харківське видання “Думка“, у бабака також запитали, що допоможе українцям виграти війну.

Перед віщуном поклали військову каску, фігурку “ждуна” і карту України. Бабак побіг у бік “ждуна” і карти України. Значить, допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії єдність і терпіння.

Каска, “ждун” і карта України (Фото: Думка)

День бабака в Україні: що відомо

З 2004 року на біостанції в Гайдарах під Змієвом харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським відзначають День бабака.

За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Чи правдиві їхні прогнози, науковці не відстежували.

День бабака є популярним святом у США, проте в Україні воно має привертати увагу суспільства до проблеми зникнення біологічного різноманіття в Україні, зокрема, й поступового скорочення чисельності бабаків.

Бабак степовий наразі занесений у Червону книгу як вид, що зникає.

Нагадаємо, що село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко ІІІ та ще близько 30 бабаків, було в окупації з 24 лютого 2022 року. У вересні його звільнили.

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