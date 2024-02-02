2 лютого харківський бабак Тимко ІІІ спрогнозував, що весна в Україні буде ранньою і настане через шість тижнів.
Бабак Тимко ІІІ зробив прогноз на весну
На дослідницькій біостанції Каразінського університету у селі Гайдари бабак Тимко ІІІ вже у двадцятий раз віщував прихід весни.
Тимко не побачив своєї тіні, значить, весна буде ранньою.
Як повідомляє харківське видання “Думка“, у бабака також запитали, що допоможе українцям виграти війну.
День бабака в Україні: що відомо
З 2004 року на біостанції в Гайдарах під Змієвом харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським відзначають День бабака.
За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Чи правдиві їхні прогнози, науковці не відстежували.
День бабака є популярним святом у США, проте в Україні воно має привертати увагу суспільства до проблеми зникнення біологічного різноманіття в Україні, зокрема, й поступового скорочення чисельності бабаків.
Бабак степовий наразі занесений у Червону книгу як вид, що зникає.
Нагадаємо, що село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко ІІІ та ще близько 30 бабаків, було в окупації з 24 лютого 2022 року. У вересні його звільнили.
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