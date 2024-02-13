Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину та Харківщину. Є загиблі та поранені

Російські загарбники зранку 13 лютого обстріляли Нікополь та Куп'янськ. Внаслідок атаки загинули люди.

Що відомо про обстріл Нікополя

У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки, — повідомив він. Поширити

Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

За фактами обстрілів Дніпропетровщини розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 13 лютого 2024 року військові рф здійснили обстріл з артилерії м. Нікополь. Внаслідок обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, позашкільний навчальний заклад, автомобіль, лінії електропередач.

У ніч на 13 лютого армія рф здійснила масовану атаку БпЛА по м. Дніпро. Пошкоджень зазнали енергетичний та інфраструктурний об’єкти.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Що відомо про обстріл Харківщини

Сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

Також вночі артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та ін.

О 8:00 ворог здійснив артобстріл с. Курилівка Куп'янського району, влучання на територію фермерського господарства. Загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми.

Близько 22:00 ворог здійснив обстріл м. Куп'янськ. Пошкоджено житловий приватний будинок.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки біля Синьківки та Табаївки.

Відновлено електропостачання для 3 тисяч абонентів у Куп'янську. У Вовчанську відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена 11 лютого, — 10 тисяч абонентів зі світлом.

Протягом доби проведене розмінування 11,82 га території, знищено 154 вибухонебезпечні предмети.